Бригада московских врачей отправилась в Екатеринбург для помощи в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Медики из столичных стационаров отправились в Екатеринбург для оказания консультативно-методической и практической помощи местным специалистам в лечении пациентов с COVID-19. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

"Мультидисциплинарную медицинскую бригаду возглавляет Сергей Андреев, врач-хирург госпиталя для ветеранов войн №1 департамента здравоохранения Москвы. Ранее он руководил бригадами врачей, которые помогали коллегам в Забайкальском крае, Удмуртии и на Камчатке. В состав мультидисциплинарной бригады вошли следующие специалисты: инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и врач-пульмонолог. Все специалисты имеют большой опыт в лечении пациентов с коронавирусом", - сообщили в департаменте.

В пресс-службе уточнили, что в состав бригады вошли врачи ведущих столичных стационаров и поликлиник: городской клинической больницы имени М.П. Кончаловского (Зеленоград), детской инфекционной клинической больницы №6, городской клинической больницы №29 им. Н.Э. Баумана, а также консультативно-диагностического центра №121 департамента здравоохранения Москвы. Медики обеспечены всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты.

"Московские специалисты поделятся накопленным опытом, помогут отработать методики лечения, которые хорошо зарекомендовали себя в реанимационной и терапевтической практике в столице. Большое внимание будет уделено эпидемиологической безопасности лечебного процесса, опыту распределения потоков пациентов, разграничении красных и зеленых зон в стационарах и организации работы санитарных пропускников", - пояснили в пресс-службе.

Также столичные медики помогут коллегам внедрить алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в амбулаторном звене, передадут опыт организации работы амбулаторных КТ-центров, проведут лекции, семинары и встречи с медицинскими работниками в коллективах клиник для совершенствования навыков врачей.

Московские врачи с мая 2020 года делятся опытом лечения пациентов с коронавирусом с медиками из регионов. Ранее мультидисциплинарные бригады столичных врачей направлялись в Казахстан, Узбекистан, республику Северная Осетия - Алания, Ингушетию, Удмуртию, Дагестан, в Забайкальский край, кроме того, московские врачи помогали медикам во Владимирской и Псковской области, на Камчатке, в Ханты-Мансийске, Тыве, Хабаровске, а также в Ямало-Ненецком автономном округе. В воскресенье в Москву также прибыла делегация врачей из Якутии для стажировки в столичных клиниках и резервных госпиталях, где проходят лечение пациенты с COVID-19.