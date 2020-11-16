Глава ВОЗ рассказал о своем самочувствии на карантине

ЖЕНЕВА, 16 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что уже 17-й день работает удаленно, находясь дома на карантине, чувствует себя хорошо и не имеет симптомов заболевания COVID-19. Выступая в понедельник на брифинге в Женеве, транслировавшемся в формате телеконференции, он сообщил, что не видит необходимости в проведении тестирования на наличие инфекции.

"Работать из дома очень трудно. Конечно, я работал по выходным и по вечерам и до пандемии COVID-19, и во время нее. Но когда вы трудитесь в рабочие дни из дома, то это очень и очень сложно", - посетовал глава ВОЗ. Его поместили на карантин 17 дней назад после того, как у одного из контактировавших с ним людей выявили коронавирус.

По словам Гебрейесуса, ему особенно трудно было "проводить в условиях карантина" сессию Всемирной ассамблеи здравоохранения (9-13 ноября). Минувшие две недели, по его словам, были связаны с особенно большими заботами.

"Но у меня все было хорошо, никаких симптомов", - добавил гендиректор. "Сегодня уже 17-й день, я следую протоколу, и в отсутствие симптомов я не видел необходимости в тестировании, - сказал глава ВОЗ. - Заверяю вас, что у меня все хорошо".

Гендиректор сообщил, что с начала пандемии COVID-19 коронавирусом заразились 65 сотрудников ВОЗ, работающих в Женеве.