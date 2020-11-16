Эксперт: вторая волна коронавируса может не наступить из-за особенностей его мутаций

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Вторая волна распространения коронавируса может не наступить, так как существующие мутации вируса не закрепляются в ходе эпидемического процесса и не утяжеляют течение инфекции. Такое мнение выразил в понедельник заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в интервью телеканалу " Россия-24 ".

"Я полагаю, что ее (второй волны коронавируса - прим. ТАСС) не будет, потому что те мутации, которые есть, к счастью, не закрепляются и не утяжеляют течение инфекционного процесса", - сказал он.

По словам эксперта, повторное заражение коронавирусом возможно при появлении новой разновидности вируса. Он привел пример мутации SARS-CoV-2, геном которого изменился на 15% по отношению к генетической структуре своего предшественника, SARS-CoV-1.

При этом Горелов уточнил, что гипотетическая возможность возникновения второй волны коронавируса существует. "Мы не закончили еще первую волну, а вторая волна возможна, - это гипотетически", - добавил эксперт.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 54,4 млн человек, более 1,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 948 603 случая заражения, выздоровели 1 453 849 человек, умерли 33 489. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.