"Врачи без границ" считают, что рано делать выводы об эффективности вакцины от Moderna

ЖЕНЕВА, 17 ноября. /ТАСС/. Гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) считает, что делать выводы об эффективности вакцины от коронавируса, разрабатываемой американской компанией Moderna, пока рано, поскольку предоставленных ею сведений на этот счет недостаточно. Требуется полная транспарентность относительно клинических испытаний препарата, говорится в заявлении MSF, распространенном в понедельник вечером в Женеве.

Расценив как "обнадеживающий шаг" опубликованное компанией сообщение о том, что разрабатываемая ею вакцина показала эффективность в 94,5%, MSF вместе с тем отметила, что "пресс-релиза Moderna недостаточно для того, чтобы сделать конкретные заключения". "Требуется полная транспарентность относительно данных клинического испытания и анализ, прежде чем можно будет сделать выводы об эффективности и полезности вакцины", - подчеркнула гуманитарная организация.

Moderna в понедельник проинформировала, что в ходе третьей фазы испытаний, в которой приняли участие 30 тыс. человек, ее вакцина показала эффективность 94,5%. Компания планирует подать запрос в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на следующей неделе для получения разрешения на использование препарата.

Позднее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан назвала на брифинге в Женеве обнадеживающей информацию о вакцине американской компании Moderna. Вместе с тем, по ее словам, определенное время потребуется для одобрения вакцины в ВОЗ. В частности, нужно будет проанализировать данные после завершения третьего этапа клинических испытаний и убедиться в отсутствии побочных эффектов у вакцинированных.