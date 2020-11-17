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Аскольда Запашного госпитализировали

В пресс-службе Большого московского цирка не уточнили причину

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Художественный руководитель Большого московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный доставлен в Первую Градскую больницу в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе цирка во вторник.

"Он находится в Первой Градской больнице. Ему стало плохо около 22:00 [в понедельник]. Пока это вся информация на этот час", - сказала собеседница агентства, не уточнив причину госпитализации.

Аскольд Запашный - представитель цирковой династии Запашных в четвертом поколении. Занимает пост худрука Большого московского цирка на Проспекте Вернадского с 2012 года. Стал автором сценария и режиссером ряда цирковых шоу, среди которых "Колизей", "Страшная сила", "Sиsтема".

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