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Пандемия COVID-19

Губернатор ЕАО поручил использовать транспорт властей при нехватке скорых

Ростислав Гольдштейн также поручил обеспечить 20-процентный резерв больничных коек для пациентов с коронавирусом

ТАСС, 17 ноября. Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн поручил использовать служебный транспорт органов власти при нехватке машин скорой помощи в условиях пандемии. Это стало его первым поручением после выздоровления от коронавируса, сообщило управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства региона.

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"Первое после больничного распоряжение главы региона - незамедлительно обеспечить 20-процентный резерв больничных коек для больных COVID-19, а при нехватке машин скорой помощи использовать другой транспорт, в том числе автомобили органов власти", - говорится в сообщении.

Гольдштейн заболел в конце октября и проходил лечение амбулаторно.

По последним данным, в Еврейской автономии зарегистрировано 2 587 случаев заражения коронавирусом, выписаны 1 423 человека, 47 пациентов умерли. Стационарное лечение проходят 180 человек, 937 больных лечатся амбулаторно.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная областьПандемия COVID-19
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