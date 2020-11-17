Число НКО в Хабаровском крае за год увеличилось на 6%

ХАБАРОВСК, 17 ноября. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае отметили, что с увеличением объемов поддержки в регионе возросло количество организаций некоммерческого сектора экономики. За год в регионе организовали более 130 новых некоммерческих организаций (НКО) и их число превысило 2,3 тыс., сообщила ТАСС начальник отдела поддержки гражданских инициатив главного управления внутренней политики правительства края Юлия Ярошенко.

"Количество некоммерческих организаций увеличивается, это направление становится более востребованным, появляется больше компаний с активной гражданской позицией. В 2019 году организаций насчитывалось 2,2 тыс., сейчас - 2 334", - сказала Ярошенко.

Работающие в регионе некоммерческие организации помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, малообеспеченным и многодетным семьям, ветеранам и детям-сиротам, заботятся об экологии и бездомных животных, организуют благотворительные акции и культурные мероприятия.

Ранее в ноябре Общественная палата России совместно с рейтинговым агентством "РА-ЭКС-Аналитика" оценила уровень и качество развития некоммерческого сектора в российских регионах и подготовила первый независимый рейтинг третьего сектора экономики. Лидером рейтинга стала Москва, в топ-10 попали два дальневосточных региона - Чукотка и Бурятия. Хабаровский край по итогам прошлого года вошел в пятерку лучших рейтинга регионов страны по активности поддержки НКО, представленного министерством экономического развития России.

Поддержка НКО

Регион оказывает НКО финансовую, имущественную, методическую, консультационную и другую поддержку. По словам Ярошенко, социально-ориентированные организации получают поддержку на общую сумму более 240 млн рублей - это субсидии на расходы, связанные с работой организаций, на реализацию проектов, гранты. "Увеличение поддержки идет каждый год. В следующем году планируется увеличение на 3,5 млн рублей, сумма согласовывается. Количество привлеченных средств растет за счет федеральных грантов, благотворительных фондов", - добавила Ярошенко.

Председатель Хабаровской краевой общественной организации "Милосердие" по поддержке малообеспеченных граждан Константин Ветренко считает, что поддержка НКО оказывается в достаточном объеме. "Особенно в пандемию активизировались все фонды, правительство края, администрация города", - отметил Ветренко. Он уточнил, что только его организация получила поддержку на три своих проекта.

В прошлом году благодаря президентскому гранту организация "Милосердие" открыла учебную пекарню для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Ремеслу обучили 14 человек. Пекарня печет хлеб, который раздают нуждающимся. Подопечных из центров адаптации "Милосердия" также на средства президентского гранта обучают маникюру и парикмахерскому искусству.