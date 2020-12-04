"Хороший подарок — большой труд": как делать презенты, чтобы они были в радость и к месту

Многие так поступают, но этикет запрещает спрашивать у адресата, чего бы ему хотелось: таким образом даритель лишает адресата сюрприза — а именно это главная цель любого подарка — и ставит в неудобное положение. Кто-то постесняется сказать, чего хочет на самом деле, будет переживать, как не обременить дарителя. Делать "заказы", просить близких подарить вам что-либо по правилам этикета тоже нельзя.

Есть всего два события, когда вопрос о подарках уместен: свадьба и рождение ребенка. Тогда молодожены и родители имеют право прямо сказать, чего хотели бы.

Впрочем, отмечает Альбина, правила этикета изначально были созданы для высшего света Англии и Франции и официальных лиц, а потом уже распространялись на остальных. В повседневной жизни, в семье, между друзьями и коллегами вполне допустимо действовать по ситуации, ориентируясь на то, кому мы хотим сделать подарок и какие у нас на это есть финансовые возможности.

"Мы все в той или иной степени нарушаем этикет, самое главное — знать его правила, — говорит Альбина. — Очень глупо выглядят люди, которые нарушают этикет и уверены, что все делают правильно. Когда мы понимаем, почему мы его нарушаем, когда у нас есть аргументация, это совсем другое дело".

Эксперт по этикету и кросс-культурным коммуникациям и попечитель благотворительного фонда "Старость в радость" Светлана Грохотова считает, что лучше преподнести ожидаемый и желаемый подарок, чем сделать сюрприз, который поставит адресата в неудобную ситуацию.

"Если человек получил ненужный подарок, ему приходится делать вид, что он рад, потом думать, куда его девать, переживать, что он обидит дарителя, если не будет пользоваться подаренной вещью, — объясняет Светлана. — И многие предпочитают отказаться от сюрприза, зато получить именно то, что ему нужно. Это вовсе не означает, что каждый раз надо объяснять близким, чего вы хотите. Например, я составила для мужа годовой виш-лист, в котором перечислила желаемые вещи разной стоимости — и дорогие, и доступные. Выбирая подарок, он опирается на него, и эффект неожиданности остается. Если в семье или между друзьями принято спрашивать о пожеланиях, в этом нет ничего плохого".