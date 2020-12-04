"Хороший подарок — большой труд": как делать презенты, чтобы они были в радость и к месту

Как сделать сюрприз и подарить то, что нужно?
Если вы хорошо знакомы с человеком, задача упрощается, но даже в этом случае придется постараться.
"Сделать уместный подарок — это серьезный труд, — говорит президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. — Хотя, казалось бы, мы каждый год дарим подарки десяткам людей. Нет, на самом деле прогадать очень легко, а подарить подарок, который обрадует человека, — значит, приложить усилия, проанализировать, что ему приятно, что ему нравится".
Если ищете подарок для коллеги или неблизкого знакомого, помочь могут соцсети: просмотрите его страницы, обратите внимание на ссылки, которыми делился адресат, почитайте его посты. Чаще всего аккаунт отражает увлечения человека.
"Может быть, это был пост о любимом музыканте или актере. Тогда можно подарить красивый альбом с его фотографиями, книгу об этом человеке, редкую виниловую пластинку".
Если информации в соцсетях мало или совсем нет, отталкивайтесь в выборе подарка от профессии и рода деятельности человека.
Может, просто спросить напрямую, чтобы не мучиться?
Многие так поступают, но этикет запрещает спрашивать у адресата, чего бы ему хотелось: таким образом даритель лишает адресата сюрприза — а именно это главная цель любого подарка — и ставит в неудобное положение. Кто-то постесняется сказать, чего хочет на самом деле, будет переживать, как не обременить дарителя. Делать "заказы", просить близких подарить вам что-либо по правилам этикета тоже нельзя.
Есть всего два события, когда вопрос о подарках уместен: свадьба и рождение ребенка. Тогда молодожены и родители имеют право прямо сказать, чего хотели бы.
Впрочем, отмечает Альбина, правила этикета изначально были созданы для высшего света Англии и Франции и официальных лиц, а потом уже распространялись на остальных. В повседневной жизни, в семье, между друзьями и коллегами вполне допустимо действовать по ситуации, ориентируясь на то, кому мы хотим сделать подарок и какие у нас на это есть финансовые возможности.
"Мы все в той или иной степени нарушаем этикет, самое главное — знать его правила, — говорит Альбина. — Очень глупо выглядят люди, которые нарушают этикет и уверены, что все делают правильно. Когда мы понимаем, почему мы его нарушаем, когда у нас есть аргументация, это совсем другое дело".
Эксперт по этикету и кросс-культурным коммуникациям и попечитель благотворительного фонда "Старость в радость" Светлана Грохотова считает, что лучше преподнести ожидаемый и желаемый подарок, чем сделать сюрприз, который поставит адресата в неудобную ситуацию.
"Если человек получил ненужный подарок, ему приходится делать вид, что он рад, потом думать, куда его девать, переживать, что он обидит дарителя, если не будет пользоваться подаренной вещью, — объясняет Светлана. — И многие предпочитают отказаться от сюрприза, зато получить именно то, что ему нужно. Это вовсе не означает, что каждый раз надо объяснять близким, чего вы хотите. Например, я составила для мужа годовой виш-лист, в котором перечислила желаемые вещи разной стоимости — и дорогие, и доступные. Выбирая подарок, он опирается на него, и эффект неожиданности остается. Если в семье или между друзьями принято спрашивать о пожеланиях, в этом нет ничего плохого".
Подарочный сертификат — отличная идея, да?
Смотря кому вы собираетесь его дарить. Этикетом сертификаты запрещены, считается, что такой подарок создает человеку трудности: обязывает пойти в определенный магазин, потратить время, уложиться в срок действия сертификата, доплачивать за подарок, если суммы в сертификате не хватит для оплаты подарка. В реальной жизни многие считают подарочный сертификат одним из самых практичных презентов.
"Как-то я делала опрос среди девушек о желаемых подарках, и очень многие сказали, что были бы рады подарочному сертификату, — рассказывает Альбина Холгова. — Так что в первую очередь смотрим, кому мы делаем подарок, какой у этого человека статус и доход".
А можно узнать весь список подарков-табу?
"Есть такое выражение: "Близким людям — близко к телу". Это означает, что все, что касается тела человека, мы можем подарить только самым близким людям, которые входят в интимную дистанцию нашего общения, она составляет 35 см. Это люди, которые имеют право нас касаться, — близкие родственники и близкие друзья, — объясняет Альбина Холгова. — Единственное исключение, которое допускает этикет, — ювелирные украшения. Украшение касается тела человека, но это статусный подарок, его мы можем дарить всем, кому хотим. Самая большая трудность — угадать со вкусом адресата".
К подаркам-табу для людей, которые не входят в ближайший круг общения, относятся любые предметы одежды — например, свитер, галстук, шарф, перчатки, носки; средства и предметы гигиены: гели для душа, шампуни, дезодоранты, мыло, кремы, бритвенные станки, электрическая зубная щетка, косметика, бытовая техника, которой будет пользоваться вся семья, БАДы, витамины.
Светлана Грохотова отмечает: несмотря на то, что бытовая техника — это скорее подарок для всей семьи, а не для конкретного человека, есть ситуации, когда преподнести ее уместно, — например, если мама или жена страстно увлекается кондитерским искусством и часто печет торты, планетарный миксер может стать желанным подарком.
А вот одежду, по мнению Светланы, часто дарят "для себя": чаще женщины пытаются одеть мужей по своему вкусу и выбирают для них свитер, рубашку, куртку. В таком случае нужно обязательно выбрать к этому подарку еще что-то, связанное с увлечениями и вкусами супруга.
Крайне нежелательным подарком эксперты считают духи. Пытаться угадать, какой аромат понравится человеку, — очень рискованная затея, даже если вы выбираете их для жены или мужа.
"Традиция дарить духи в России тянется с советского времени, когда даже "Красная Москва" была страшным дефицитом, не говоря уже о французских парфюмах. Выбирать любимый аромат не было возможности, часто дарили то, что удалось достать или привезти из командировки, — говорит Светлана Грохотова. — Сейчас времена изменились, и каждый может выбрать аромат по своему вкусу. Дарить духи можно близким людям только в том случае, если вы точно знаете, какой аромат их любимый".
Если вы все же решили подарить близкому человеку духи, убедитесь, что они нравятся ему сейчас, а не были в фаворитах когда-то. Помните, что духи могут надоесть, ассоциироваться с каким-то событием, которое человек не хочет вспоминать, его вкусы могли измениться, особенно часто это случается у женщин во время беременности и после родов.
Какие подарки считаются хорошими?
Этикет считает удачными подарками канцелярские принадлежности высшего качества, подчеркивающие статус адресата, ювелирные украшения, предметы столового серебра и фарфор, книги в хорошем издании, притом этикет одобряет подписи на форзаце от дарителя; уместный и статусный подарок — хорошее шампанское.
Другие виды алкоголя эксперты по этикету дарить не рекомендуют — слишком сложно угадать предпочтения адресата, важно их знать, чтобы делать такой подарок. В список рекомендованных подарков входят хорошие сладости, но речь не о дежурной коробке конфет из ближайшего супермаркета, а о шоколадных конфетах ручной работы. От формальных подарков, которые часто выбирают для учителей и врачей, — шоколадном наборе и банке кофе — лучше отказаться, они привычны и стандартны.
"Коробку конфет мы можем подарить просто так, без повода, например, принести на работу и в перерыв угостить коллег — это одно, — говорит Альбина Холгова. — А вот делать такой подарок на Новый год или другой праздник — плохая идея. То же касается домашней выпечки, продуктовых корзин, сувениров, выполненных своими руками, — вышивки, картин, только если они не выполнены на уровне искусства".
Важно помнить, что подарок должен быть достойным, но при этом не вызывать у адресата неловкости из-за его высокой цены. При этом если даритель — человек состоятельный, он может сделать более дорогой презент, чем остальные гости, этого от него требует этикет. Ориентируйтесь при выборе подарка на свой доход и доход адресата, чтобы соблюсти баланс.
Что делать, если я не успел или не смог подарить подарок и хочу сделать это позже?
Честно признаться, что не успели выбрать и купить подарок в срок и что обязательно подарите его чуть позже. Если же вас заранее позвали на торжество, а денег на покупку подарка нет, лучше отказаться от приглашения, чем прийти на праздник с пустыми руками.
Что делать, если мне подарили ненужную вещь?
Никогда не спрашивайте адресата, понравился ли ему подарок, пользуется ли он вещью, которую вы подарили, — это вопросы-табу. Если же даритель задает такой вопрос вам, не показывайте, что подарок вам не по душе.
"Согласно этикету человек должен сказать неправду в такой ситуации, — говорит Альбина Холгова. — Если мама подарила вам шарф, он вам не подходит, а она спрашивает, почему вы не носите ее подарок, следует сказать, что вы надевали его пару дней назад".
Никогда нельзя передаривать подарки — даритель может случайным образом узнать об этом даже спустя несколько лет. Лучше воспользоваться услугами специальных сервисов или отдать вещи в благотворительные фонды, которые готовы их принять.
Мне сделали подарок. По этикету я должен подарить что-то в ответ?
Да, сделать подарок в ответ — хороший тон. Если вас застали врасплох, деликатно объясните, что вы приятно удивлены и ответите позже. При этом, если вам подарили дорогую вещь и вам она не по карману, вы не обязательно должны делать равнозначный по цене подарок. Ориентируйтесь на свой доход. Даже за сравнительно небольшие деньги можно сделать достойный презент.
Куда девать ненужные подарки?
Есть несколько сервисов и фондов, которые принимают одежду, аксессуары, бижутерию в новом или очень хорошем состоянии.
Фонд "Второе дыхание" существует с 2015 года и развивает инфраструктуру приема ненужной одежды, которой ежегодно пользуются более 200 тыс. человек в 18 российских регионах. Каждый месяц фонд принимает около 70 т одежды в Москве, Казани, Ярославле и Костроме. Часть вещей отправляется на переработку, а часть — на продажу в магазины секонд-хенд. Прибыль от продажи направляется на поддержание работы "Второго дыхания".
Благотворительный проект "Добрый ящик" актеров Никиты Кукушкина и Анны Назаровой, запущенный в 2012 году, принимает одежду и обувь в хорошем или новом состоянии, школьные принадлежности, игры, игрушки и книги. Раз в месяц вещи забирают и сортируют волонтеры, после чего отправляют их нуждающимся и малоимущим семьям.
Социальный бизнес-проект "Добрые вещи" принимает в дар вещи, обувь, ремни, сумки, подушки и одеяла, игрушки, спортивный инвентарь. "Добрые вещи" продают оптом собранные товары, а на часть вырученных средств покупают оборудование для реабилитации детей с ограниченными возможностями из реабилитационных центров Москвы и Московской области.
Карина Салтыкова