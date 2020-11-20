Академик РАН заявил о необходимости в России новых вакцин от туберкулеза

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Россия отстает от западных стран в разработке вакцин по ряду направлений, в частности, нужны новые вакцины от гриппа и туберкулеза. Такое мнение высказал в пятницу в ходе круглого стола в Совете Федерации на тему "Совершенствование государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней" научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев.

"Мы пока очень сильно отстаем от некоторых стран в том количестве вакцин, которыми защищают детей и взрослых в других регионах. Во-первых, у нас до сих пор в календаре нет вакцины против ветрянки, нет профилактики ротавирусной инфекции, нет специфической профилактики и лечения папилломавирусной инфекции. Нет, и это то, что нужно обязательно делать, современной вакцины против туберкулеза, потому что мы должны понимать, что БЦЖ не работает в последнее время достаточно хорошо, потому что растет число инфицированных", - сказал Зверев.

Он добавил, что Россия отстает и по созданию поливалентных вакцинных препаратов, то есть от нескольких инфекций. И наконец, по его словам, в нынешнюю эпидемию Россия столкнулась с тем, что в стране небольшой выбор вакцин против гриппа. "А есть категории людей, которым не подходит либо одна, либо другая вакцина в связи с тем, что большинство наших препаратов делаются на куриных эмбрионах. А у нас 10% людей, которые имеют аллергию к куриному белку", - сказал академик.

По его словам, необходимо обладать более широким арсеналом вакцин, чтобы охватывать больший процент населения, более 60%.

"[Вакцины] против папилломавирусной инфекции, - это серьезная проблема, давно пора вводить такой препарат в практику нашего здравоохранения. Но к сожалению, ее введение на треть утяжеляет стоимость национального календаря прививок. Нужно делать собственную вакцину. Кроме того, у нас свои варианты этого вируса присутствуют, которые необходимо учесть", - также сказал Зверев.

Проблемы календаря прививок

По словам Зверева, в Национальный календарь прививок сейчас уже трудно добавлять новые, так как их очень много. Поэтому, по его словам, необходимо стремиться к созданию комбинированных вакцин.

"Конечно, такая вакцина должна обеспечивать если не пожизненный, то длительный иммунитет, должна легко перевозиться и не разрушаться во время перевозки, не должна требовать особых условий перевозки. Должна иметь длительный срок хранения и так далее. Конечно, важный аспект, что она должна быть такой, чтобы не отягощала национальный календарь. Сейчас мы понимаем, что некоторые вакцины не можем ввести только потому, что у нас нет средств для этого", - пояснил академик.

Он напомнил, что в рамках государственной программы "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" ("Фарма-2020") ни одна отечественная вакцина не была разработана. При этом сейчас разрабатывается программа "Фарма-2030", и если и она не будет иметь отдельного раздела по созданию вакцинных препаратов, то Россия опять отстанет в этой области. "Вопрос надо решать принципиально - либо покупать технологию, если это нам по средствам и по силам. Но нам кажется, что у нас есть достаточно коллективов в стране, которые бы могли эти вакцины разработать и внедрить в практику", считает Зверев.