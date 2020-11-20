{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусом

Общее число умерших в городе достигло 8 233

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 74. Об этом сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. 

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В Москве скончались 74 пациента, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 

Всего в столице умерли 8 233 человека с коронавирусом.

В штабе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача. 

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 539 970 случаев заражения, из них 6 902 за последние сутки. Выздоровели 394 252 человека.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Небольшой снег и гололедица ожидаются в Москве 21 ноября
Температура воздуха в столице будет от одного градуса мороза до одного градуса тепла
Читать полностью