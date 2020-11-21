Кабардино-Балкария получит более 64,8 млн рублей для выплат работникам соцучреждений

НАЛЬЧИК, 21 ноября. /ТАСС/. Федеральный центр выделил Кабардино-Балкарии (КБР) более 64,8 млн рублей на стимулирующие выплаты работникам социальных стационарных организаций, которые были переведены на особый режим работы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил министр труда и социальной защиты региона Алим Асанов.

"Председатель правительства РФ Михаили Мишустин подписал распоряжение о выделении средств регионам на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, стационарных отделений. Кабардино-Балкария на эти цели получит из федерального бюджета более 64,8 млн рублей", - сказал Асанов.

Он отметил, что средства выделяются на специальные выплаты работникам стационарных организаций социального обслуживания, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из группы риска заражения коронавирусом.

"Врачам выплачивается 40 тыс. рублей, при условии что они отработали смену 14 дней, а в случае выявления в учреждении коронавируса выплата достигает 60 тыс. рублей. Выплаты среднему персоналу, соцработникам и педагогическому составу достигают 25 и 35 тыс., младшему персоналу - 15 и 25. Техническому персоналу и иным работникам сумма выплат составляет 10 и 15 тыс. рублей. В Кабардино-Балкарии сотрудникам стационарных социальных учреждений за работу в период пандемии было в общем выплачено 59,8 млн рублей", - уточнил Асанов.

Он пояснил, что с 18 марта 2020 года в учреждениях социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием граждан введен строгий противоэпидемический режим работы с ограниченным допуском посетителей. "С 6 мая 2020 года распоряжением правительства Кабардино-Балкарии на сменный график работы в закрытом круглосуточном режиме переведены девять государственных учреждений социального обслуживания, предоставляющих гражданам пожилого возраста, инвалидам и несовершеннолетним услуги в стационарной форме", - добавил он.