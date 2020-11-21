В СК РФ призвали давать отпор распространению лживой информации о роли СССР в годы войны

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Многочисленным фактам реабилитации нацизма, в том числе распространению заведомо ложных сведений о роли СССР в годы Второй мировой войны, необходимо давать своевременный отпор уголовно-правовыми средствами. Об этом заявил в субботу замглавы Следственного комитета России Александр Федоров на тематической сессии международного форума "Уроки Нюрнберга" к 75-летию начала Нюрнбергского процесса.

"В мире еще имеют место многочисленные факты реабилитации и героизации нацизма. Указанная противоправная деятельность требует своевременного отпора, в том числе уголовно-правовыми средствами", - сказал он. Федоров отметил важность расследования уголовных дел о реабилитации нацизма, в том числе связанных с отрицанием фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, одобрением преступлений, установленных указанным приговором, распространением заведомо ложных сведений о деятельности Советского Союза в годы Второй мировой войны.

Замглавы СК подчеркнул, что итоги Нюрнбергского процесса имеют существенное значение в условиях обострившейся международной обстановки. Он напомнил, что в Уголовном кодексе РФ закреплена ответственность за указанные преступления, в том числе и для лиц, совершивших их вне пределов России.

СК также продолжает расследование преступлений, совершенных в годы Великой Отечественной войны против мирного населения Советского Союза. "Все, кто причастен к геноциду, убийствам мирного населения и военнопленных, должны быть установлены и осуждены, а в случае смерти их имена и преступления должны быть преданы огласке", - подчеркнул Федоров.