В Ульяновской области готовится проект регионального закона о статусе и защите медиков

УЛЬЯНОВСК, 22 ноября. /ТАСС/. Механизм защиты прав медиков в различных ситуациях, например, в случае нападения, планируется закрепить в региональном законе о статусе медработника по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"Совсем недавно я инициировал разработку закона о статусе медицинского работника. Считаю, что этот вопрос назрел давно. В частности, планируем закрепить механизмы защиты медиков в различных ситуациях, дополнительные меры поддержки, льготы", - привели слова Морозова в пресс-службе.

По словам губернатора, на сегодняшний день есть много предложений. Каждое из них будет обсуждаться с медицинским сообществом, федеральными и региональными экспертами. "Каждый случай нападения на медработника - это дикость и преступление против самой милосердной профессии, призванной спасать человеческие жизни", - процитировали главу региона в пресс-службе.

Предполагается, что в случае нападения на медицинского работника должна предусматриваться страховка. Он также должен иметь возможность компенсировать затраты на лечение и возместить средства на реабилитацию.

В регионе зафиксирован уже несколько случаев нападения на фельдшеров и врачей скорой помощи. Последний из них произошел в Ульяновске в ночь с 12 на 13 ноября, когда пьяный мужчина напал на бригаду скорой, которая приехала на вызов к беременной женщине. Пострадавший фельдшер получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и ушибы грудной клетки и левого предплечья.

Ранее глава Минздрава региона Виктор Мишарин сообщил ТАСС, что Законодательное собрание Ульяновской области рассмотрит законопроект "О статусе медицинского работника, осуществляющего медицинскую деятельность на территории Ульяновской области" в январе-феврале 2021 года. Документ предусматривает дополнительные меры стимулирования врачей и возможность присвоения звания "Ульяновский врач". В законопроекте также планируется прописать условия для прохождения отдельными категориями специалистов стажировок. В области уже создана рабочая группа по подготовке проекта документа, который будет вынесен на общественное обсуждение, в том числе с медицинским сообществом.