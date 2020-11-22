В США разрешили в экстренных случаях применять сыворотку из антител, которой лечили Трампа

ТАСС, 22 ноября. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование в экстренных случаях экспериментальной сыворотки на основе антител, произведенной американской фармацевтической компанией Regeneron Pharmaceuticals. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в субботу на сайте FDA .

"Сегодня Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США разрешило одновременно принимать антитела casirivimab и imdevimab для лечения COVID-19, протекающего в легкой или средней форме у взрослых и детей в возрасте от 12 лет и старше и массой тела не менее 40 кг <...>. Сюда входят люди в возрасте 65 лет и старше или страдающие определенными хроническими заболеваниями", - гласит пресс-релиз.

Отмечается, что данные антитела нельзя назначать пациентам, госпитализированным с коронавирусом или нуждающимся в кислородной терапии. Среди возможных побочных эффектов лечения сывороткой на основе антител casirivimab и imdevimab - анафилактический шок, жар, озноб, сыпь, зуд и покраснения.

Антитела casirivimab и imdevimab - моноклональные антитела, которые направлены на борьбу конкретно с S-белком, играющим центральную роль в проникновении вируса в клетки хозяина. Иными словами, они не позволяют вирусу прикрепиться к клетке и проникнуть в нее.

По мнению директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, назначение препарата от компании Regeneron Pharmaceuticals способствовало быстрому восстановлению американского президента Дональда Трампа после заражения новым коронавирусом. Кроме того, американский лидер отмечал, что намерен бесплатно предоставить препараты компании гражданам США.