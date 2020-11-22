Во Франции откроется академия ВОЗ для повышения квалификации медработников

ПАРИЖ, 22 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Франция намерена создать в Лионе Всемирную академию здравоохранения для повышения квалификации медработников со всего мира. Как заявил в субботу президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на онлайн-саммите Группы двадцати (G20), этот проект будет реализован совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

"Мы должны усилить системы здравоохранения по всей планете, делиться ресурсами и заниматься подготовкой медицинских работников, чтобы наш ответ на санитарные вызовы был на высоте. Поэтому Франция поддерживает Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) с тем, чтобы открыть Всемирную академию здравоохранения в Лионе, где готовились бы специалисты со всего мира", - добавил он, призвав дать "глобальный, скоординированный и солидарный" ответ в борьбе с пандемией.

Как информирует пресс-служба ВОЗ, академия будет предназначена для повышения квалификации профессиональных медработников. Первые онлайн-занятия начнутся в мае 2021 года, причем именно удаленный формат работы называется более действенным и удобным для профессионалов. В организации обещают совершить "революцию в процессе непрерывного обучения", и ожидают, что к 2025 году через учебное заведение пройдут 10 млн специалистов.

Доступ к вакцине

Президент Франции в своей речи заявил также о важности обеспечения равенства в процессе распределения вакцины и лекарств от коронавируса в мире и призвал другие страны отказаться от "национального эгоизма" в этом вопросе. Также он выступил за тесное сотрудничество с развивающимися странами в вопросе производства лекарств и вакцины от COVID-19 на их территории, чтобы упростить процесс распространения этих препаратов.

"Когда первая вакцина поступит на рынок, необходимо гарантировать доступ к ней во всем мире и любой ценой избежать сценария, когда мир будет жить на разных скоростях и только богатые смогут победить вирус и снова жить нормальной жизнью", - пояснил он.