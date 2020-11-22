В России за неделю из-за коронавируса умерли почти 3 тыс. человек

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Почти 3 тыс. летальных исходов из-за коронавируса были зарегистрированы в России на этой неделе, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

С 16 по 22 ноября штаб сообщил о 2 993 умерших против 2 649 неделей ранее. Это новый максимум с начала пандемии.

В Москве впервые умерли более 500 пациентов за семь дней - согласно данным штаба, в столице зарегистрировали 521 смерть, на 23 больше, чем на прошлой неделе.

При этом условная летальность нового заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) почти не изменилась. По России в целом она увеличилась с 1,72% до 1,73%, а в Москве снизилась с 1,53% до 1,5%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

За неделю только один раз - в понедельник - сообщалось менее чем о 400 зарегистрированных в течение суток смертях пациентов с коронавирусом. При этом максимумы по числу умерших обновлялись трижды, самый высокий показатель был зафиксирован 21 ноября - 467 летальных исходов.

Всего в стране умерли 36 179, или 1,73%, инфицированных, следует из данных штаба. Однако стоит иметь в виду, что информация штаба не является полной и не учитывает уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы, которую представляет Росстат.

Распространение COVID-19

Число подтвержденных на этой неделе случаев заражения коронавирусом в России вновь оказалось максимальным с начала пандемии - 163 504, следует из подсчетов ТАСС. На этой неделе в России выявили на 7,9% больше заразившихся коронавирусом, чем на прошлой, когда штаб сообщал о 151 491 новом случае.

Суточный прирост числа заболевших обновлял максимум четыре раза. Пока он составляет 24 822 случая, о которых стало известно в субботу.

В общей сложности, по данным штаба, в стране заразились 2 089 329 человек - более 1,4% населения.

Коэффициент распространения коронавируса, по подсчетам ТАСС, в это воскресенье достиг 1,1 - максимума с 19 октября. Неделю назад он находился на уровне 1,07.

Болеющие и выздоравливающие

Максимальным стало и число выздоровевших после COVID-19. В России за семь дней выписали сразу 155 458 выздоровевших после коронавирусной инфекции - на 34,5% больше, чем за предыдущие семь дней.

Пять раз число вылечившихся за сутки превышало 20 тыс. Нынешний максимум - 26 021, о нем оперативный штаб сообщил в субботу.

Доля выздоровевших увеличилась с 74,8% до 76,4%, вернувшись с уровням начала ноября.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло всего на 5 053 - это в 6,5 раза меньше, чем на прошлой неделе. Сейчас в стране болеют 457 707 человек, следует из данных штаба. Сюда входят и те, кто переносит инфекцию в легкой форме или вообще без симптомов.

География распространения

Основным очагом эпидемии в России остается Москва. Там за семь дней выявили 43 499 заболевших (больше четверти всех в стране), что стало очередным максимумом, но превысило предыдущий менее чем на 5%.

Продолжает быстро расти заболеваемость в Санкт-Петербурге. В городе подтвердили 16 234 случая заражения - на 40% больше, чем в предшествующие семь дней. Каждый десятый случай в России на этой неделе был выявлен именно в Петербурге.

Еще один крупный очаг - Московская область, где показатели прошлой недели были превышены почти на 20%. Но с Москвой и Петербургом он не сравнится - на Подмосковье пришлось менее 4% заразившихся в стране за последние семь дней.

В остальных частях страны ситуация в целом стабилизируется, свидетельствуют подсчеты ТАСС. В Центральной России без учета Москвы и Подмосковья выявили всего на 3,3% больше инфицированных, чем на прошлой неделе, в Северо-Западном федеральном округе (исключая Петербург) - на 8,3%. В Приволжье показатель составил 8,4%, на Урале - 7,4%, на Дальнем Востоке и Северном Кавказе - соответственно 6,9% и 6,4%.

Наиболее стабильно положение в Южном и Сибирском федеральных округах. В первом подтвердили 8 823 случая заражения - на 2,1% больше, чем неделей ранее, во втором - 14 135, что превысило показатели прошлой недели лишь на 0,2%.