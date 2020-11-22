Служба о погибших в Карабахе солдатах прошла в армянском соборе в Москве

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Поминальная служба по погибшим во время боевых действий в Нагорном Карабахе солдатам состоялась в воскресенье в кафедральном соборе Преображения Господня Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) в Москве. Ее возглавил экзарх католикоса всех армян архиепископ Езрас (Нерсисян).

Поминальная служба прошла после воскресной литургии в 10:30 по московскому времени. На ней собралось несколько сотен прихожан. Один из клириков собора после нее затруднился назвать ТАСС точное число собравшихся верующих, но ответил, что храм не получал угроз в связи с проведением службы.

13 ноября католикос всех армян Гарегин II и президент Армении Армен Саркисян призвали объявить 22 ноября днем памяти солдат, погибших во время боевых действий в Нагорном Карабахе, и провести поминальную церемонию и во всех армянских церквях мира.

По информации епархиального сайта, в России насчитывается 36 храмов ААЦ.