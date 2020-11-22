В архангельском вузе с 2021 года будут готовить менеджеров в области энергетики Севера

АРХАНГЕЛЬСК, 22 ноября. /ТАСС/. Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ) с 2021 года начнет готовить специалистов в сфере менеджмента и экологии в энергетике Севера и Арктики. Как рассказал в воскресенье ТАСС директор Высшей школы энергетики, нефти и газа САФУ Павел Марьяндышев, это будет совместный проект трех вузов.

"В 2021 году САФУ откроет образовательную программу по менеджменту и экологии в энергетике. Программа реализуется совместно тремя университетами: САФУ имени М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургским государственным университетом и Череповецким государственным университетом. Новая образовательная программа будет практико-ориентирована и будет иметь региональную специфику - учитывать особенности теплоэнергетики в условиях Севера и Арктики", - сказал Марьяндышев.

По его словам, в рамках программы акцент сделан на изучении возобновляемых альтернативных источников энергии, что в настоящее время очень важно для Арктического региона.

В 2021 году для обучения по новой магистерской программе планируется набрать 20 человек. Курс рассчитан на два года. В процессе обучения между вузами-участниками будет происходить обмен образовательными модулями, а некоторые дисциплины будут преподаваться совместно.

"Обучающиеся поступают в САФУ, поэтому, конечно основная нагрузка ложится на преподавателей САФУ. Будут задействованы ведущие ученые и преподаватели двух высших школ - Высшей школы энергетики, нефти и газа и Высшей школы экономики, управления и права, которая возьмет на себя экономические дисциплины образовательной программы. Кроме того, профессором кафедры теплоэнергетики является ведущий ученый, профессор университета Верхнего Эльзаса Ален Брийар, который также непременно [будет] задействован в образовательном процессе на данной магистерской программе", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что в рамках программы также предусмотрена практика для студентов. "Если говорить про Архангельскую область, то мы заключили также договор о совместной реализации данной образовательной программы с ТГК-2 по проведению практик и реализации практических занятий. Будущим местом трудоустройства наших выпускников может и стать данное предприятие", - добавил Марьяндышев.