Власти Петербурга вводят новые ограничения из-за распространения коронавируса

18 ноября губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 23 ноября в городе прекращается доступ зрителей на спортивные мероприятия, а также ограничивается посещение катков.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга из-за роста числа заразившихся коронавирусом вводят на территории города новые ограничительные меры, многие из которых вступают в силу с 23 ноября. Ограничения коснутся спортивных мероприятий, а также работы катков, ресторанов и кафе, расположенных в зданиях торговых и торгово-развлекательных центров.

В зоне для катания на открытых и крытых катках возможно присутствие не более одного человека на 10 кв. м площади. Для крытых катков дополнительно установлены требования о недопущении к нахождению более 30 человек единовременно, а также одновременного пребывания в зоне для катания людей, проходящих спортивную подготовку, и иных посетителей. На территориях открытых катков должны быть закрыты раздевалки. Указанные требования не затронут деятельность профессиональных спортивных клубов, а также осуществление спортивной подготовки.

Работа ледовых катков, расположенных в зданиях торгово-развлекательных и торговых центров, с 23 ноября приостанавливается.

Ограничения для учреждений культуры и образования

Согласно новому постановлению, с 1 декабря наполняемость концертных залов, залов в театрах и кинотеатрах Петербурга не должна превышать 25% от количества зрительских мест. Исключение составляют мероприятия, на которые, по состоянию на 18 ноября, уже проданы билеты в большем количестве.

Пока в городе действует постановление, согласно которому количество находящихся в зале не должно быть более 50% от числа зрительских мест. Посетители с входным билетом без указания зрительского места - например, с билетом на танцпол - на мероприятие не допускаются.

Продолжает действовать запрет на мероприятия с числом участников более 50 - как в помещениях, так и на открытом воздухе. События, в которых планируется более 50 участников, должны согласовывать с исполнительными органами власти Петербурга.

Также приостановлена работа кружков, секций, клубов и студий, занятия в которых проходят в помещениях госучреждений города. Исключение - программы спортивной подготовки и образовательные программы. Остаются под запретом дополнительные общеразвивающие программы в помещениях госорганизаций дополнительного образования.

Работа кафе

С 23 ноября приостанавливается деятельность предприятий общественного питания, расположенных в зданиях торгово-развлекательных комплексов и торговых центров, а также запрещается нахождение граждан в помещениях таких предприятий.

С 9 по 29 ноября в городе приостановлена деятельность фудкортов и фуд-плейсов. Исключение - объекты, расположенные на вокзалах, в аэропорту, на АЗС. До 29 ноября действует временное ограничение на работу кафе и ресторанов с 23:00 до 06:00.

Запреты для пожилых

Для петербуржцев старше 65 лет обязательна самоизоляция. Им разрешается покидать место жительства для обращения за медицинской помощью, а также для посещения ближайших магазинов, выноса мусора, прогулок и занятий физкультурой и спортом. Для доставки им продуктов организована помощь добровольцев. Режим самоизоляции будет действовать до 15 января 2021 года.

Работодатели обязаны перевести работников старше 65 лет, а также сотрудников, имеющих хронические заболевания, на дистанционный режим. Ограничение не касается педагогов, работников сферы транспорта, торговли и здравоохранения.

Медицинские организации, участвующие в программе ОМС, временно приостановили профилактические осмотры и диспансеризацию определенных групп взрослого населения.

По последним данным, в Петербурге выявили 97 938 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю город занимает третье место среди регионов России после Москвы и Московской области. Выздоровели после заражения 57 039 человек, умерли 4 953. За последние сутки в городе выявили 2 668 случаев заражения - максимум за время пандемии.