Телеканал "Россия-1" начинает показ исторической драмы "Грозный"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. На телеканале "Россия-1" в понедельник состоится премьера исторической драмы "Грозный".

Роль Ивана Грозного исполняют два артиста - Сергей Маковецкий и Александр Яценко.

"Иван Грозный - самый обсуждаемый и осуждаемый государь в русской истории. При этом Грозный - самый неразгаданный из русских царей. Сериал - попытка разобраться в истоках поступков Ивана IV и заглянуть в темный лабиринт его души", - сказали в ТАСС в пресс-службе канала.

Актер Сергей Маковецкий рассказал ТАСС, что его роль в "Грозном" отличается от сыгранного царя в проекте "Годунов". "Да, я вернулся. Но это немножко иной случай. Это не дважды в одну и ту же реку. В "Годунове" удалось сыграть последние годы жизни Иоанна Васильевича Грозного. И возникла прекрасная идея - а ведь нет большого фильма о жизни этого человека, до появления Годунова: от младых ногтей до того времени, когда должен появиться Годунов. Мы снимали этот период: его юность, отрочество, его венчание на Анастасии, гибель Анастасии и его дальнейшая жизнь, до победы при Молодях", - поделился он.

Маковецкий заметил, что полюбил своего Грозного. "Я его люблю. Вот за это люблю - за то, что в нем очень много человеческого. Ну, кто из нас, обывателей скажет себе самому: "Зверь лютый во мне сидит, да одолеть не могу. Совершил что-то нехорошее, да не знаю, как извиниться". Из нас из всех, нормально существующих, этого не скажут", - сказал он.

Маковецкий считает, что проект стал не просто сериалом, но большим кино. "Нет, мы не сериал снимали. По тому, действительно, как строится кадр, как выстраиваются мизансцены режиссером, Лешей Андриановым - сколько свечей зажигается в кадре, какие детали. И вы смотрите на этом экране и понимаете, что это большой полнометражный многосерийный художественный фильм - "Грозный", - заключил он.

О фильме

Хронологически картина охватывает первые 26 лет царствования Ивана IV (1547 - 1573 годы). Через отношения Грозного с окружавшими его людьми показаны исторические события: Московское восстание (1547), утверждение Судебника (1550), основание Печатного двора (1553), установление торговых и дипломатических отношений с Англией (1553), строительство Покровского собора (1555 - 1561), поход на Москву крымского хана Девлет-Гирея (1571), опричнина (1565 - 1572), битва при Молодях (1572). В картине воссозданы образы исторических лиц: опричные воеводы Малюта Скуратов (Виктор Сухоруков), Афанасий Вяземский (Игорь Миркурбанов), Алексей Басманов (Виталий Хаев) и его сын Федор (Виктор Добронравов); князь Андрей Курбский (Константин Крюков), думный дьяк Андрей Щелкалов (Владимир Стеклов) и многие другие.

Как рассказали в пресс-службе телеканала, сценарий картины написал Тимур Эзугбая. Его консультировали профессор исторического факультета МГУ, завкафедрой русской истории Николай Борисов и завкафедрой церковной истории Московской Духовной академии Алексей Светозарский. Благодаря этому многие эпизоды сериала до малейших деталей соответствуют исторической правде.

Картина делится на две части: "светлую" и "темную". Первая - период жизни Ивана с Анастасией, вторая - его жизнь после ее смерти, жестокое время. Работа художников картины подчинена этой концепции: в соответствии с ней они меняли цвет стен, реквизит, ткани и даже царские троны.

Над музыкой к сериалу работали несколько композиторов: Эдуард Артемьев, Артем Васильев, а также Дмитрий Емельянов. В основе партитуры "Грозного" гибридный принцип - микс из оркестровой музыки, хорового и вокального пения, электронных синтезаторов и этнической музыки. Кроме того, зритель услышит элементы музыкальных сочинений самого Ивана Грозного.