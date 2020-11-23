Первый финал олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior прошел на Дальнем Востоке

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Первый из девяти заключительных этапов олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы НТИ.Junior прошел в Дальневосточном федеральном округе в дистанционном формате. Практические инженерные задачи на нем решали 111 финалистов из различных регионов округа, сообщили ТАСС в пресс-службе Кружкового движения в понедельник.

"В рамках заключительного этапа одновременно прошли испытания по пяти сферам. Все соревнования были организованы в дистанционном формате: финалисты выполняли задания, оставаясь дома, и общались с сокомандниками, организаторами и тьюторами-модераторами с помощью видеосвязи и чатов. <...> 111 финалистов из регионов Дальневосточного федерального округа решали практические инженерные задачи в командах", - сообщили в пресс-службе.

Серия финалов для участников из других федеральных округов и города Москвы продлится до 20 декабря. Всего заявки на олимпиаду подали 28 732 школьника из 83 регионов страны, в финал вышли более 1 600 участников. Победителей ждут полезные призы, которые позволят продолжить образование в выбранной технологической сфере. Кроме того, участие в соревнованиях поможет школьникам получить необходимый опыт для успешного выступления в треке олимпиады Кружкового движения НТИ для 8-11 классов, победители которой получают льготы и преимущества при поступлении в ведущие инженерные вузы страны.

"Однажды именно вы будете решать, куда нам всем двигаться дальше и как будет выглядеть наше будущее. Пока мы с платформой "Россия - страна возможностей" предлагаем вам задачи и дороги, по которым можно развиваться. Но скоро вы будете выбирать курс сами, сами ставить задачи, собирать свои команды. Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior - первое из многих мероприятий, где вы можете создавать будущее", - процитировали в пресс-службе лидера рабочей группы НТИ "Кружковое движение", проректора по развитию Дальневосточного федерального университета Дмитрия Земцова.

Спасение лунной базы

В рамках финала участники решали задачи по различным направлениям. Так, финалистам сферы "Технологии для космоса" предстояло выполнить миссию по спасению лунной базы. Участники совершали виртуальные полеты в симуляторе, конструировали новые детали для роботизированного транспорта и писали управляющий алгоритм. В работе с оборудованием им помогали "аватары" из команды организаторов, которые выполняли все инструкции финалистов. Лучший результат показала команда Space Engineers, в которую вошли жители Якутии, Приамурья и Приморского края.

Участники сферы "Технологии для виртуального мира" занимались разработкой компьютерной игры на тему "Здоровый образ жизни". Команды работали над сценарием игры, отрисовкой персонажей, выстраиванием логики взаимодействия и программированием итогового результата, а победу одержала команда "Унесенные пикселями" из Магаданской области. В рамках сферы "Технологии для мира роботов" участники занимались мониторингом города с помощью летающих беспилотников. Командой-победителем стали "Винты", участники которой живут в Бурятии, Приморье и Якутии.

Перед финалистами сферы "Технологии для среды обитания" стояла задача подготовить вычислительное эссе по результатам исследования городской среды, которое объединит выводы авторов, вычисления и интерактивную инфографику. Первое место заняла команда "Орешки" из Якутии. Участники сферы "Технологии для человека" работали над созданием человеко-машинного интерфейса, позволяющего управлять виртуальным "аватаром" на экране компьютера с помощью сокращений мышц. Проектирование происходило в симуляторе, затем волонтеры собирали эти компоненты и проверяли их работу, передавая результаты испытаний участникам, победила команда "Орлиная мощь" из Якутии.

"Вы сделали только первый шаг в направлении своей карьеры, но я уверен, что этот шаг позволит вам двигаться дальше и стать серьезными инженерами, учеными, исследователями. Надеюсь, что таких шагов у вас еще будет много, и они приведут вас к новым высотам", - сказал генеральный директор президентской платформы "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров, которого процитировала пресс-служба.

Командные инженерные соревнования организованы Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей" при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ". Олимпиада проводится в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Одна из главных задач соревнований - дать талантливым школьникам возможности для самореализации в родных регионах.