В Хабаровском крае отменят конкурс на охрану Дегтярева за 33 млн рублей

ХАБАРОВСК, 23 ноября. /ТАСС/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил отменить конкурс на свою охрану стоимостью 33 млн рублей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ранее в ноябре правительство Хабаровского края объявило открытый конкурс на оказание охранных услуг, по которому необходимо было нанять семь человек для охраны высшего должностного лица региона. По конкурсной документации на официальном портале госзакупок, стоимость услуг оценивается примерно в 33,1 млн рублей.

"Сегодня поручил отменить открытый конкурс на мою охрану из семерых человек стоимостью 33 млн. Его объявили, пока я был в Москве, а потом отправился в поездку по БАМу - в то время, как встречался с людьми, выясняя, какие проблемы необходимо решить в первую очередь, какие министерства чем озадачить", - написал Дегтярев.

В опубликованном в канале видео с одного из совещаний в правительстве региона он сообщил, что за время поездки успел пообщаться со множеством людей. "Встретился с 3 тыс. граждан, посетил амбулатории, ФАПы, школы. <…> Семь охранников, по-вашему меня должны охранять - это нормально, нет? Четыре месяца я общаюсь с людьми, пожал 40 тыс. рук. Вы такие вещи делаете пока я в отъезде", - сказал Дегтярев.