Аксенов поручил крымским чиновникам фотографироваться на фоне строек

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Главы администраций и министры в Крыму будут еженедельно фотографироваться на фоне бюджетных строек, чтобы пользователи интернета могли следить за ходом строительства и оставлять свои комментарии. Такое поручение дал глава Крыма Сергей Аксенов на совещании в понедельник.

"Руководители министерств и ведомств, которые курируют муниципальные образования, точно так же с этих же объектов раз в неделю размещают свои фотографии. И мы видим - министр там был, ему понравилась площадка, к которой надо 10 метров ползти по грязи. Отлично, менять работу министру приходится и главам администраций", - сказал Аксенов.

Глава Крыма поручил контрольному управлению раз в неделю проводить анализ публикаций. Также в сети разместят перечни строек на территории каждого муниципалитета. "Чтобы на всех 100% побывал глава администрации, рядом с такой красивой контейнерной площадкой, которая стоит в поле чистом и к ней не подойти, сфотографировался и послушал комментарии в свой адрес, как люди оценивают данную работу", - пояснил Аксенов.