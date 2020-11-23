В Амурской области впервые поощрят лидеров добровольческих движений

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Лидеры волонтерских движений в Амурской области впервые получат денежные премии в рамках губернаторского конкурса, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

"В Амурской области лидеров добровольческого движения впервые начнут поощрять губернаторскими премиями. Первые выплаты по 20 тыс. рублей волонтерам перечислят уже в декабре. Получатели будут определены по итогам конкурсного отбора, проводимого Министерством образования и науки Амурской области", - говорится в сообщении.

Премии будут присуждены в 22 номинациях. На денежное поощрение в областном бюджете предусмотрено 440 тыс. рублей.

"В период пандемии количество волонтеров увеличилось до 54 тыс. человек. Во всех муниципалитетах созданы волонтерские штабы, с апреля и до сих пор молодые люди доставляют продукты питания, формируют и выдают пакеты единовременной помощи пожилым людям, помогают врачам, работают на горячих линиях. Этот труд должен быть вознагражден, поэтому премии за вклад в развитие добровольчества считаю своевременной мерой, которая позволит расширить ряды неравнодушных амурчан", - сказал губернатор Василий Орлов.

В Амурской области в период пандемии только из числа студентов-медиков привлечено около 1 тыс. человек. Они работают как в "красной зоне", так и в регистратурах поликлиник, оформляя амбулаторные карты, регистрируя прививки, отвечают на звонки горячей линии , проводят акции по профилактике коронавирусной инфекции и другое. Кроме того, помощь оказывают неравнодушные горожане, а также представители волонтерских организаций.