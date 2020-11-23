Чибис заявил, что в Мурманской области резерв ковидных коек держат на уровне не меньше 10%

МУРМАНСК, 23 ноября. /ТАСС/. Резервное количество коек для лечения пациентов с коронавирусом в Мурманской области держат на уровне не менее 10% от общего числа развернутых мест. Об этом в понедельник заявил глава региона Андрей Чибис в эфире телеканала "Россия-24".

"У нас всегда койки ковидные есть, мы не допускаем их сокращение меньше 10% и сейчас разворачиваем дополнительно койки ковидные, чтобы у нас этот показатель был еще больше. Если брать в принципе количество коек свободных, и ковидные и нековидные, то этот процент составляет 20%. Мы идем по сценарию большего резерва для ковидных больных", - сказал Чибис.

По данным регионального Минздрава, на утро понедельника в Мурманской области развернуто 1 366 коек для лечения ковидных больных с учетом 20 коек, оборудованных на прошедшей неделе, из них 715 с кислородом, 126 - с возможностью проведения ИВЛ, это касается медицинских учреждений, подведомственных Минздраву. Из госпитализированных пациентов около 83% - это пациенты с легкой и средней степенью тяжести течения заболевания, с тяжелой формой - около 17%.

Глава региона отметил, что в Мурманской области пока удается держать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и оказанием помощи пациентам с ковидом под контролем, риски с лекарственным обеспечением сняты, активно идет вакцинация от сезонного гриппа и ОРВИ.

"Мы видим, что нам удается пока держать ситуацию под контролем, стабильно, и мы, конечно, разворачиваем дополнительные койки, чтобы быть готовыми к любому критическому сценарию. Ну и, кроме того, мы активно проводим вакцинацию от гриппа, поэтому гриппа, как такового, нет, у нас 55% населения почти уже привито от гриппа <…> Мы с июля бесплатно выдаем лекарства на дому ковидным больным, у нас были риски возникновения соответствующего дефицита, но спасибо коллегам из Минпромторга России, эти риски сняты", - уточнил Чибис.

По информации оперативного штаба региона по борьбе с коронавирусом, на утро понедельника в Мурманской области выявлено 278 новых случаев заболевания CОVID-19. Общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 25 460, при этом 23 523 пациента выздоровело, 3 500 человек находятся на лечении, 437 пациентов умерло.