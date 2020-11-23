Итоги карантина. Заболеваемость в странах Европы идет на спад

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Введенные европейскими странами карантинные меры постепенно начинают приносить результаты: после резкого всплеска числа заражений коронавирусом заболеваемость пошла на спад.

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По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в Европе коронавирусом инфицированы 16,9 млн человек - 233 тыс. за последние сутки, - 375,7 тыс. умерли.

В преддверии Рождества по григорианскому календарю (25 декабря) и Нового года некоторые страны начали ослаблять санитарные ограничения, власти отдельных государств пока только подумывают об этом.

Какова заболеваемость в Европе

Значительно снижается заболеваемость в Бельгии (3,2 тыс. за сутки против максимальных осенью 23,9 тыс.), Нидерландах (5,4 тыс. против 11,1 тыс.), Польше (18,5 тыс. против 28 тыс.), Франции (13,2 тыс. против 88,8 тыс.) и Чехии (1,5 тыс. против 15,7 тыс.).

Суточный прирост в Великобритании (+18,6 тыс.), Германии (+11 тыс.), Испании (+15 тыс.) и Италии (+37,2 тыс.) также снижается, хотя и остается значительно выше максимумов весенней вспышки.

Европейские страны занимают половину мест в первой десятке стран с наибольшим числом заразившихся: Франция (2,14 млн инфицированных) находится на четвертой строчке, за ней следуют Россия (2,11 млн), Испания (1,56 млн), Великобритания (1,51 млн) и Италия (1,4 млн).

Смертность из-за коронавируса в странах Европы также высокая: в Бельгии на 1 млн населения приходится более 1,3 тыс. умерших, в Испании - 911, в Италии - 825, в Великобритании - 809, во Франции - 746. В России этот показатель находится на уровне 248.

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