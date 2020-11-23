Кузнецова заявила, что только 3% семей используют медиацию для разрешения конфликтов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Только три российских семьи из ста пользуются услугами медиаторов в случае возникновения семейных конфликтов. Об этом сообщила в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, обращаясь к участникам IV Всероссийской научно-практической конференции "Медиация в семейном конфликте", которая прошла в Саратовской области.

"Исходя из опыта работы с обращениями граждан, наши юристы отмечают, что, к сожалению, из 100 случаев семейных конфликтов только три семьи пользуются услугами восстановительных программ медиации", - цитирует пресс-служба омбудсмена Кузнецову.

По мнению уполномоченного, введение практики обязательной досудебной медиации по гражданским делам, связанным с семейным правом, развитие территориальных служб примирения будут способствовать повышению правовой культуры, "договороспособности" граждан и уменьшению количества распавшихся семей.

Вместе с тем, как отметила Кузнецова, для работы с семьями необходимы квалифицированные кадры, способные оказать своевременную и профессиональную помощь. "Для повышения эффективности работы семейных медиаторов важно обеспечить широкое правовое информирование и просвещение несовершеннолетних и их родителей, в том числе о возможностях применения процедур примирения. Кроме того, в условиях ограничительных мер в связи с распространением коронавируса важно предусмотреть возможность применения медиативных технологий в работе с семьями в дистанционном формате", - считает омбудсмен.