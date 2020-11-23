Штраф за неправомерное спонсирование митингов может составить до 100 тыс. рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин ("Единая Россия") в понедельник внес в нижнюю палату законопроект об административных штрафах для лиц, которые спонсировали проведение массовых акций, не имея на то права. Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно предлагаемым изменениям в Кодекс об административных правонарушениях, "перечисление (передача) денежных средств и (или) иного имущества для организации и проведения публичного мероприятия, совершенное лицом, которое не вправе перечислять денежные средства в этих целях", влечет наложение административного штрафа на физических лиц размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей, на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Правительством РФ данный законопроект поддержан.

Ранее Вяткин внес в Госдуму законопроект, который запрещает иностранным гражданам или организациям финансировать митинги в России.