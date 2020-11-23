Рошаль призвал россиян ограничить походы в гости на Новый год

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Глава Национальной медицинской палаты, сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта, доктор Леонид Рошаль заявил, что сегодня нельзя спрогнозировать, будет ли всплеск заражения коронавирусом после Нового года, однако призвал граждан меньше ходить друг к другу в гости, в том числе во время новогодних праздников.

"Это сложно сказать (будет ли всплеск - прим. ТАСС), сейчас цифры так колеблются. Но новогодние праздники отменить невозможно. Я понимаю, что большинство будут проводить Новый год дома, в кругу семьи, что, кстати, неплохо, но у нас народ любит новогоднюю ночь, погулять по улицам, посмотреть на иллюминацию, на елки и так далее. Это запрещать нельзя, иллюминации должны быть, что-то должно радовать глаз. Но [походы в гости], конечно, по возможности надо ограничивать", - сказал он в понедельник в интервью телеканалу "Россия-24".

Рошаль также добавил, что при любых обстоятельствах сегодня нельзя забывать о соблюдении масочного режима, социальной дистанции и других предписаниях Роспотребнадзора для профилактики заражения новой коронавирусной инфекцией.