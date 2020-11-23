Кабмин упростил порядок регистрации ПО для диагностики рака

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство России установило ускоренный порядок регистрации программного обеспечения (ПО), которое используется для диагностики онкологических заболеваний, а также для реабилитации и мониторинга состояния пожилых пациентов. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая в понедельник заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он отметил, что правительство упростило процедуру регистрации медицинских изделий, которые отнесены к числу новых программных продуктов, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта.

"Речь идет о программном обеспечении для приборов и изделий, которые используются в диагностике онкологических заболеваний, а также в хирургии - для мониторинга состояния пожилых пациентов или реабилитации, - уточнил Мишустин. - Подготовлено постановление, которое устанавливает ускоренный, одноэтапный порядок регистрации таких программных продуктов для медицинских изделий".

Это позволит оперативно применять инновационные разработки в лечебной практике, пояснил премьер.