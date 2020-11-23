Минздрав обеспечит помощь пяти регионам в работе с пациентами с коронавирусом

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министерство здравоохранения России направит специалистов в пять регионов, где работа с амбулаторными пациентами с коронавирусом требует улучшения. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Амбулаторное ведение пациентов - тот блок, который позволяет нам сохранять плановую и экстренную помощь в стационарных условиях неинфекционным пациентам. По-разному [им] пользуются регионы. В пяти регионах мы видим, что работа на амбулаторном этапе требует совершенствования, поэтому туда направляются бригады специалистов федерального уровня", - сказал он.

По его словам, на прошлой неделе бригады специалистов по организации здравоохранения и клиницистов работали в Пермском крае, Республиках Алтай и Крым, Новосибирской, Амурской, Иркутской, Кемеровской областях. На данный момент продолжается работа уже запущенных бригад, а также работают специалисты в Томской, Свердловской областях и Ставропольском крае.

Как пояснил глава Минздрава, такие выезды позволяют четко выстроить систему, помочь внедрить опыт, отработанный в других регионах. Это позволяет в том числе разгрузить машины скорой помощи, на которые выпадала наиболее высокая нагрузка в пандемию, уточнил он.

Мурашко отметил, что работа экспертов заключается не только в организации помощи с пациентам с коронавирусом, но в том числе и снижении нагрузки на машины скорой помощи. "В круглосуточном формате работают и амбулаторно-поликлинические центры, там, где наиболее высокая заболеваемость. От регионов поступают определенные вопросы, в том числе по финансовому обеспечению данной услуги в круглосуточном режиме для амбулаторных [пациентов]. Сейчас мы с Министерством финансов эти вопросы отрабатываем", - добавил министр здравоохранения.