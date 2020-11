Во Львове простились с Романом Виктюком

Родные, близкие и поклонники таланта режиссера с самого утра несли сюда цветы. Гроб с телом режиссера находился прямо на сцене театра, а вокруг развешены фотографии спектаклей, в которых участвовал Виктюк. Участникам демонстрировался фрагмент пока не вышедшего документального фильма о художнике, который обещали завершить. Пришедшие проститься говорили о Виктюке как о "великом львовянине", "большом украинце" и "человеке Вселенной", который "мог воплощать красоту, интеллект и энциклопедические знания".

"Никогда о Виктюке нельзя будет говорить в прошедшем времени. Это человек такого величия, который принадлежит миру. Я хочу верить, что маэстро понял этот мир, и дай бог, чтобы и мы его поняли", - сказал во время церемонии мэр города Андрей Садовый. На церемонию отпевания в церкви святого Андрея режиссера проводили аплодисментами и криками "Браво!" под музыку британской рок-группы Queen "The show must go on".

Виктюк, как он и завещал, похоронен на Лычаковском кладбище во Львове в семейном склепе рядом с родителями. Он умер в Москве 17 ноября в 84-летнем возрасте после того, как был госпитализирован для восстановления после перенесенного вызываемого коронавирусом заболевания. Прощание с маэстро в Москве прошло 20 ноября в столичном театре, который носит его имя.