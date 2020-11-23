Режим самоизоляции для пожилых продлен в Оренбургской области до 7 декабря

ОРЕНБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Власти Оренбургской области внесли изменения в указ о "О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции", продлив режим самоизоляции для людей старше 65 лет, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства региона.

"До 7 декабря продлен режим самоизоляции для лиц 65 лет и старше", - сказано в распространенном сообщении.

Еще одно изменение коснулось объектов общепита, их режим работы изменен. Кафе и рестораны теперь могут работать с 06:00 до 23:00, ранее в документе был прописан временной интервал с 08:00 до 22:00. "Продлены действующие ограничения для ночных клубов и кальянных", - уточняется в сообщении.

В Оренбургской области, по данным оперштаба региона, официально зарегистрировано 21 885 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 188 - за прошедшие сутки. Выздоровели 18 854 человека, умерли - 183.