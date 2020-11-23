В Петербурге почти 2,4 тыс. студентов привлекли к работе в поликлиниках и больницах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Почти 2,4 тысячи студентов медколледжей и медицинских вузов в Санкт-Петербурге привлечены для работы в городских поликлиниках и перепрофилированных под лечение больных с коронавирусом стационарах. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

"Для работы в городских поликлиниках привлечены 1 468 студентов средних профессиональных учреждений. В рамках прохождения практики выпускники медколледжей оказывают помощь в работе регистратур и принимают звонки в кол-центрах. Также по телефону контролируют состояние находящихся на амбулаторном лечении больных с коронавирусом и информируют пациентов о результатах анализов на COVID-19. Это позволяет разгрузить участковых терапевтов, которые испытывают большие нагрузки из-за потока пациентов с коронавирусом", - говорится в сообщении.

Кроме того, студенты медколледжей и слушатели старших курсов медицинских высших учебных заведений помогают врачам городских инфекционных и перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом стационаров. В частности, после прохождения дополнительного обучения в больницы трудоустроены более 400 студентов выпускных курсов медколледжей и почти 500 студентов медвузов. Из них помощь врачам, работающим в "красной зоне", оказывают более 330 человек.

"Подавляющее число студентов положительно отреагировали на просьбу помочь. Многие ребята, видя в каких сложных условиях работают их коллеги, берут на себя важные участки работы - помогают в работе с документацией, общаются с гражданами. Из них выйдут настоящие медики", - привели в аппарате слова вице-губернатора Эргашева. Он подчеркнул, что привлечение студентов проводится исключительно на добровольной основе.

По последним данным, в Петербурге выявили 100 864 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 58 488 человек, умерли 4 973. За последние сутки в городе выявили 2 926 случаев заражения - максимум за время пандемии.