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Пандемия COVID-19

Саудовские власти будут бесплатно распространять вакцины от коронавируса среди населения

В министерстве здравоохранения королевства рассчитывают, что смогут получить достаточное количество вакцин, чтобы привить 70% населения к концу 2021 года

ТАСС, 23 ноября. Власти Саудовской Аравии намерены обеспечить население страны бесплатными вакцинами от коронавируса. Об этом, как сообщил саудовский телеканал Al Ekhbariya, заявил в понедельник представитель министерства здравоохранения королевства Абдалла Асири.

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По его словам, в министерстве приняли решение, что "вакцины от коронавируса будут бесплатными для всех проживающих на территории Саудовской Аравии". Асири выразил надежду, что королевство "сможет получить достаточное количество вакцин, чтобы привить 70% населения к концу 2021 года".

В настоящее время в Саудовской Аравии, население которой составляет более 34 млн человек, общее число инфицированных коронавирусом превышает 350 тыс. Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом с начала пандемии в королевстве превысило 5,7 тыс.

Теги
Саудовская АравияПандемия COVID-19
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