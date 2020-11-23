Саудовские власти будут бесплатно распространять вакцины от коронавируса среди населения

ТАСС, 23 ноября. Власти Саудовской Аравии намерены обеспечить население страны бесплатными вакцинами от коронавируса. Об этом, как сообщил саудовский телеканал Al Ekhbariya , заявил в понедельник представитель министерства здравоохранения королевства Абдалла Асири.

По его словам, в министерстве приняли решение, что "вакцины от коронавируса будут бесплатными для всех проживающих на территории Саудовской Аравии". Асири выразил надежду, что королевство "сможет получить достаточное количество вакцин, чтобы привить 70% населения к концу 2021 года".

В настоящее время в Саудовской Аравии, население которой составляет более 34 млн человек, общее число инфицированных коронавирусом превышает 350 тыс. Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом с начала пандемии в королевстве превысило 5,7 тыс.