Военный медцентр в Петербурге увеличил на 50% число коек для зараженных коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Многофункциональный медицинский центр Западного военного округа, открытый весной в Санкт-Петербурге, в связи с ростом заболеваемости в городе увеличил количество мест для зараженных коронавирусной инфекцией на 50%. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе округа.

"[Медцентр] увеличил число коек для пациентов с коронавирусной инфекцией на 50% - с 60 до 90 - в связи с возросшей потребностью", - говорится в сообщении.

Как сообщил начальник медцентра подполковник Аким Мурсалов, 10 из новых коек реанимационные. "Помещения нового медцентра это (увеличение числа коек - прим. ТАСС) позволяли. Увеличение количества мест связано с возросшей потребностью в данный период времени. Сейчас штатные койки загружены на 91%", - приводятся в сообщении слова Мурсалова.

По данным пресс-службы, с момента открытия в медцентре уже прошли лечение более 700 человек, в том числе военные, члены их семей, а также военные пенсионеры и гражданские лица. Медцентр состоит из шести отделений, два из которых инфекционные, и обладает всем необходимым передовым оборудованием.

По последним данным, в Петербурге выявили 100 864 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 58 488 человек, умерли 4 973. За последние сутки в городе выявили 2 926 случая заражения - максимум за время пандемии.