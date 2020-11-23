Власти Тульской области запретили проведение развлекательных мероприятий до 15 января

ТУЛА, 23 ноября. /ТАСС/. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин внес изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, продлив запрет на проведение развлекательных мероприятий в ночных клубах и барах, а также массовых деловых мероприятий с 1 декабря до 15 января. До 31 декабря продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Для защиты здоровья граждан, снижения рисков распространения коронавируса с 1 декабря по 15 января 2021 года запрещено проведение развлекательных и досуговых мероприятий, в том числе в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке-клубах, бильярдных и боулингах, а также массовых деловых мероприятий за исключением тех, которые проводятся в дистанционном режиме. С 25 декабря по 9 января режим работы организаций общественного питания и развлекательных заведений сократится на 1 час (7:00 - 23:00)", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, до 31 декабря продлен режим обязательной самоизоляции жителей 65 лет и старше, в этот период они вправе уйти на больничный, в ежегодный оплачиваемый отпуск либо оформить перевод на дистанционную работу. "Работодателям до 27 ноября необходимо разместить и впоследствии регулярно обновлять информацию о числе работников, переведенных на дистанционный режим, в личном кабинете работодателя в Общероссийской базе вакансий "Работа в России", - отметили в пресс-службе.

Также введен запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий с участием несовершеннолетних, при этом допускается присутствие одного из родителей. "Остальные спортивные мероприятия проводятся с заполняемостью не более 10% от общей вместимости", - добавили в пресс-службе.

В Тульской области, по информации на 23 ноября, выявлено 15 474 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 148 - за последние сутки. Выздоровели 13 460 человек, 466 пациентов умерли. В понедельник зарегистрирована смерть несовершеннолетнего от последствий заражения ковидом, вторая в регионе с начала пандемии.

Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Тульской области с 16 марта, сейчас регион находится на втором этапе снятия ограничений. Так, разрешены занятия спортом на улице, пешие прогулки, возобновлена деятельность фитнес-центров, работают магазины и торговые центры без ограничений по площади, гостиницы, санатории, дома отдыха, с ограничениями открыты кафе и рестораны. Введен масочный режим в общественных местах, в транспорте, работодателей обязали перевести на дистанционный режим не менее 30% сотрудников. При проведении развлекательных мероприятий, в том числе спектаклей, концертов, представлений и кинопоказов, зал может быть заполнен не более чем на 30%.