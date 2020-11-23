В ВОЗ заявили, что в отношении нулевого случая заражения коронавирусом много неясностей

ЖЕНЕВА, 23 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения на данном этапе не может дать ответ на вопрос о том, где и как произошел первый случай заражения коронавирусом. Об этом заявил в понедельник директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

"Надо сказать, что таких нулевых случаев может быть несколько - это может быть человек, но это может быть еще и животное, - отметил он. - Мы также не исключаем, что у этого вируса есть промежуточный "хозяин". Но сейчас все это еще очень сложно установить".

"Тем не менее, очень важно обнаружить, каким образом вирус прорвал барьер между животным и человеком, - подчеркнул специалист. - Если вирус присутствует среди животных, то мы можем столкнуться с дальнейшими заражениями. Совсем недавно мы уже наблюдали такую проблему, когда вирус начал передаваться от норок к человеку".

"Практика показывает, что всегда есть первый случай, - констатировал Райан. - Эти поиски необходимо начать в китайском городе Ухань и уже потом действовать в соответствии с ситуацией". В этом контексте он напомнил, что в ВОЗ уже сформирована международная группа экспертов, которая в настоящее время дистанционно общается с китайскими коллегами и должна отправиться на место. "Мы надеемся на открытость китайских властей и плодотворное сотрудничество с ними", - подчеркнул эксперт.