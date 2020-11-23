Глуховский рассказал о тексте для "Тотального диктанта" 2021 года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Текст для "Тотального диктанта" 2021 года будет посвящен теме наследия и самореализации женщин, сообщил его автор, писатель Дмитрий Глуховский в интервью RT.

"Тема у меня будет "Наследие и самореализация женщины", - сказал он.

Глуховский рассказал, что при написании текста он поставил себе задачу создать полноценную и завершенную историю. "Мне показалось, что ни в одном из прочитанных текстов нет самодостаточного, герметичного сюжета, который начинается и заканчивается в теле этого диктанта. Там была публицистика, были главы, фрагменты будущих романов и так далее. И мне захотелось этот дефицит восполнить - сделать завершенную, понятную и объединяющую человеческую историю. Именно так я определил для себя свою задачу", - пояснил он.

Автор отметил, что для успешного написания диктанта необходимо освежить в памяти правила передачи на письме устной речи.

О проекте

"Тотальный диктант" - общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Впервые он прошел в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского госуниверситета. Цель акции - показать, что грамотность важна для каждого, убедить, что изучать русский язык нелегко, но увлекательно и полезно, объединить всех, кто хочет писать и говорить по-русски.

Из-за пандемии акция в 2020 году была перенесена с апреля на октябрь, мероприятие охватило свыше 270 тыс. человек. Очередной "Тотальный диктант" запланирован на 10 апреля 2021 года. Автором текста для акции в 2021 году стал писатель Дмитрий Глуховский.