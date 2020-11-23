Выручка Christie's от "русских торгов" в Лондоне превысила $11,2 млн

ЛОНДОН, 23 ноября. /ТАСС/. Суммарная выручка от торгов предметами русского искусства, проведенных в понедельник аукционным домом Christie's в Лондоне, составила £8,4 млн ($11,2 млн). Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в аукционном доме.

Топ-лотом торгов стало полотно Константина Коровина (1861-1939) "В саду", проданное за £1,2 млн ($1,6 млн), то есть с превышением предварительной оценки в пять раз. Известный художественно-литературный журнал "Жар-птица", выходивший на русском языке в Берлине (а затем и в Париже), посвятил этой картине иллюстрированную статью с репродукцией на всю страницу по случаю персональной выставки Коровина, проходившей в галерее Carl Nicolai в Берлине в мае и июне 1923 года.

Реализованы были и две другие работы художника. Так, полотно "Французский порт летом" было продано за £250 тыс. ($330 тыс.), а миниатюрный пейзаж "Полночь в Париже" ушел с молотка за £35 тыс. ($46,6 тыс.).

Полотно Петра Кончаловского (1876-1956) "Белкино. Садик", написанное в поворотный для творчества художника момент в 1907 году в одноименном имении, нашло нового владельца за 475 тыс. фунтов ($630 тыс.).

Интерес к работам Серебряковой

Полотно "Святое озеро" Михаила Нестерова (1862-1842), не появлявшееся на публике более 90 лет, было продано за £562,5 тыс. ($750 тыс.). Все последние десятилетия оно находилось в собрании датского коллекционера Иоганна Кваде, а его предварительная оценочная стоимость составляла £200 - 300 тыс. ($266-400 тыс.).

Нашли своих покупателей и все три произведения Зинаиды Серебряковой (1884-1967), выставленные на аукцион. Картина "Обнаженная", для которой художнице позировала ее дочь Катя, ушла с молотка за £682,5 тыс. ($910 тыс.). Портрет был написан около 1928 года, когда Катя прибыла в Париж в возрасте 15 лет, и оценивался в £400-600 тыс. ($530 - $800 тыс.).

Морской пейзаж Ивана Айвазовского (1817-1900) "Буря" был реализован за £437,5 тыс. ($580 тыс.).

В общей сложности секция русской живописи принесла аукционному дому £5,7 млн ($7,6 млн).

Декоративно-прикладное искусство

В секции русского декоративно-прикладного искусства выручка составила £2,7 млн ($3,6 млн). Топ-лотом стало редкое советское агитационное блюдо, созданное в 1921 году по эскизу Рудольфа Вильде. Оно ушло с молотка за £275 тыс. ($366 тыс.).

Редкая и большая эмалированная шкатулка с видом Кремля мастера Федора Рюкерта, сотрудничавшего с фирмой Фаберже, ушла с аукциона за £262,5 тыс. ($350 тыс.).

В отличие от июньской продажи, которая из-за пандемии прошла в онлайн-режиме, аукцион был проведен в обычном формате. Впрочем, из-за действующего в Англии карантина покупателей в зале не было, но они смогли делать свои ставки дистанционно. Всего в торгах участвовали коллекционеры из 27 стран мира. В аукционном доме высоко оценили результат торгов.

"Мы очень довольны результатами аукциона, который прошел с большим успехом, принимая во внимание все ограничения, вызванные обострением пандемии коронавируса", - заявила руководитель аукциона русского искусства Christie's Марго Оганесян. "Мы благодарны как нашим клиентам, предоставившим работы на аукцион, так и нашим постоянным и новым коллекционерам. Приятным сюрпризом для нас стало участие покупателей со всего мира - от Гонконга до Панамы. Этот аукцион еще раз подтвердил высокий международный спрос на русское искусство", - добавила она.