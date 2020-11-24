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Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пара на 5,5 км

Газопаровой шлейф протянулся на 100 км

ТАСС, 24 ноября. Вулкан Ключевской на востоке Камчатского края во вторник выбросил столб пара на высоту до 5,5 км, газопаровой шлейф с пеплом протянулся на 100 км от вулкана, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

"Высота вулканического облака 16 400 - 18 040 футов (5 000 - 5 500 м). По спутниковым данным, газопаровой шлейф с некоторым количеством пепла протянулся на 100 км к северу от вулкана", - говорится в сообщении.

Ученые установили для Ключевского оранжевый (предпоследний) код авиационной опасности. Международные авиамаршруты в районе вулкана не проходят.

Ключевской - самый высокий действующий вулкан в Евразии, его высота - 4 750 метров. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского. Примерно в 47 км от него расположены поселки Ключи и Козыревск.

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