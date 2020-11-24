Эксперт: в России идет рост заболеваемости коронавирусом, говорить о прохождении пика рано

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Рост числа новых случаев заражения коронавирусом в России продолжается, поэтому рано говорить о прохождении пика заболеваемости. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"На данный момент фаза роста все еще продолжается. В связи с тем, что переболело менее 1,5 процента населения РФ и массовая вакцинация пока отсутствует, говорить о прохождении пика преждевременно. Так что пока можно констатировать, что эпидемический процесс, связанный с коронавирусом, продолжается", - сказал он.

По словам Горелова, процесс идет волнообразно с несущественными колебаниями по количеству выявляемых случаев. На его развитие влияет использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, а также вакцинопрофилактика.

"Трудно ждать стабилизации и снижения, пока не будет введена массовая вакцинация с охватом населения в идеале более 95 процентов или хотя бы на уровне 70-75%. Только в этом случае можно рассчитывать, что ситуация станет стабильной и будет отмечаться снижение. Доступность вакцин, внедрение их в календари прививок позволит окончательно победить инфекцию в более короткие сроки", - подчеркнул он.