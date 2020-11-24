Мишустин: российские телерадиовещатели адаптировались к новым условиям в период пандемии

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин направил приветствие участникам и гостям XXIV Международного конгресса Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ). Об этом во вторник сообщается на сайте кабмина.

"За прошедшее время конгресс заслужил признание, стал уникальной площадкой, где представители органов власти, федеральных и региональных телерадиокомпаний, операторы связи и телекоммуникационные производители обсуждают основные пути развития отечественного телевидения, делятся опытом, интересными идеями", - отметил глава правительства.

Он добавил, что в период пандемии нового коронавируса российские телерадиовещатели смогли адаптироваться к новым условиям и нашли инструменты взаимодействия со зрителями, обеспечили всестороннее информирование людей об инфекции. По словам Мишустина, главными темами конгресса НАТ станут актуальные вопросы, посвященные работе медиа в экстренной ситуации, законодательным инициативам и поддержке государства, а также новому ландшафту медиарынка.

"Цифровые технологии, уникальные инженерные проекты - неотъемлемая часть инновационного развития. И сегодня на конгрессе знаковые отечественные решения и разработки будут отмечены премией имени выдающегося русского изобретателя Владимира Зворыкина" - добавил премьер-министр.

Конгресс НАТ "ТВ в условиях пандемии: приобретения и потери. Борьба за лидерство" проходит в Москве 24-25 ноября.