Музеи Московского Кремля запустили проект "Кремль - школе"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Музеи Московского Кремля (ММК) запустили новый сайт, предназначенный для учителей и школьников, изучающих историю России. Об этом сообщила ТАСС во вторник заместитель генерального директора ММК по развитию просветительской деятельности и популяризации Ольга Дмитриева.

"Мы предлагаем учителям и школьникам серию вспомогательных материалов к урокам, которые помогут расширить круг привычных источников и взглянуть на исторические события сквозь призму художественных памятников. Мы надеемся, что материалы нового сайта помогут преподавателям найти новые повороты привычных тем, оживить урок, а школьники, многие из которых сейчас обучаются в дистанционном режиме, откроют для себя новые способы познания исторических событий, научатся анализировать исторические источники - произведения живописи и прикладного искусства, археологические находки и архитектурные памятники", - сказала Дмитриева.

На сайте собраны материалы, адресованные учащимся 6-9-х классов. Это видеоистории, методические материалы, раздел "10 фактов" и викторины. В разделе "Видеоистории" школьники могут познакомиться с культурными и историческими событиями России на примере экспонатов Оружейной палаты и архитектурных памятников Кремля. Раздел "10 фактов" в сжатой форме дает представление о правителях России, государственных деятелях, памятниках Московского Кремля, архитекторах и живописцах.

Создатели проекта надеются, что эти факты, выходящие за рамки школьной программы, помогут школьникам увидеть известных людей и события с неожиданной точки зрения. "Русские цари предстанут на страницах сайта не только как правители государства: посетители сайта смогут узнать и об их образовании, об увлечениях, о том, что происходило с Московским Кремлем в период правления того или иного государя", - говорят в музее.

В разделе "Викторины" ученики смогут проверить свои знания, полученные как на школьных уроках, так и на страницах сайта. Создатели сайта говорят, что ответы на вопросы носят развернутый характер, поэтому, даже неверно отвечая, пользователи понимают, в чем они ошиблись, и получают новые знания.