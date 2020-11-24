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В Госдуму внесли законопроект о "студенческом капитале"

Документ предполагает открытие персонального счета для каждого студента

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" внесли в Госдуму законопроект о разовых выплатах выпускникам вузов и средних специальных учебных заведений. Об этом во вторник сообщил журналистам лидер справороссов Сергей Миронов перед пленарным заседанием Госдумы.

"Сегодня фракция "Справедливая Россия" внесла законопроект о студенческом капитале", - сказал Миронов.

По его словам, документ предполагает открытие персонального счета для каждого студента. "Для студентов высших учебных заведений на этом счете по окончании обучения должно быть 500 тыс. рублей, для тех, кто оканчивает техникумы, - 250 тыс. рублей", - уточнил парламентарий.

Получить указанные средства, продолжил он, смогут только выпускники, получившие диплом. "Я думаю, что эти деньги помогут, во-первых, в тот период, когда молодые выпускники будут искать работу, а кто-то на эти деньги, может быть, создаст свое первое дело и начнет свой бизнес", - считает Миронов.

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