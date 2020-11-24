Рождественскую ель доставили в Белый дом

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Ель, которая будет украшать Белый дом в предстоящие рождественские праздники, доставили в резиденцию американского президента.

Рождественская ель на самом деле оказалась пихтой Фразера. По традиции дерево, высота которого достигает 5,6 м, подвезли к Белому дому на карете, запряженной лошадьми с колокольчиками. У входа в Белый дом первая леди США Меланья Трамп по традиции осмотрела ель, которая прибыла в столицу из штата Западная Вирджиния, после чего одобрила ее установку. Во время торжественной церемонии военный оркестр Корпуса морской пехоты играл популярные рождественские произведения. В этом году дерево будет украшать Голубую комнату Белого дома.

Дерево росло на ферме Dan and Bryan Trees. В этот раз именно оно стало победителем конкурса Национальной ассоциации производителей рождественских елок, который проводится с 1966 года. Эксперты и покупатели ежегодно выбирают лучшего производителя, который затем отправляет главе государства это дерево.

Сама традиция установки в Белом доме рождественской ели берет начало в 1889 году, когда 23-й президент США Бенджамин Гаррисон впервые поставил праздничное дерево в Желтой комнате. С 1912 года - времени администрации 27-го президента США Уильяма Тафта - ель стала украшать Голубую комнату.

Рождественская ель на Капитолийском холме

На Западной лужайке Конгресса также установили рождественское дерево - 18-метровую голубую ель. Дерево, как и в прошлом году, привезли из штата Нью-Мексико. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния) по традиции зажжет огни на елке во время торжественной церемонии на следующей неделе. Рождественская елка на Капитолийском холме считается "народной", а установленная у Белого дома - "национальной".

Традиция зажигать огни на рождественской елке у Конгресса была заведена в 1964 году тогдашним спикером Палаты представителей Конгресса Джоном Маккормаком.