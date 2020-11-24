Мишустин: государство направляет максимум сил и средств на борьбу с коронавирусом

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заверил, что власти продолжат поддерживать науку даже в нынешний непростой период, когда максимум сил и средств направляются на борьбу с коронавирусом.

"Сейчас непростой период, когда максимум сил и средств государство направляет на борьбу с серьезной угрозой - последствиями распространения коронавируса. Но даже в этой ситуации поддержка научно-технологической сферы будет продолжена", - пообещал глава кабмина на церемонии вручения премий правительства 2020 года в области науки и техники во вторник. По его словам, "это дает ученым возможность работать над перспективными проектами и планировать новые исследования".

Председатель правительства напомнил, что на прошлой неделе произошло "важнейшее событие для российской науки" - в наукограде Дубна был запущен первый каскад ускорительного комплекса NICA. "Именно благодаря таким разработкам Россия станет одним из лидеров в области фундаментальных исследований в ядерной физике", - подчеркнул глава кабинета министров. На его взгляд, "крайне важно, чтобы российская наука была конкурентоспособной, становилась центром притяжения для ученых из других стран". "Это, конечно, наш приоритет", - сказал премьер-министр.

Мишустин отметил, что научные успехи зависят не только от оборудования и инфраструктуры, а в первую очередь - от специалистов и ученых. Председатель правительства сказал, что премии 2020 года получают научные коллективы, многие годы трудившиеся над уникальными исследованиями, которые "приближают время новых открытий и технологий, которые способны изменить мир". "Исследования, представленные на соискание премий, наглядно показывают, каким огромным потенциалом обладает российская наука, ее развитие и поддержка - первоочередная задача государства", - подчеркнул глава кабинета министров, напомнив о цели национального проекта - вхождение РФ в пятерку мировых лидеров по разработкам в приоритетных сферах.

"Лауреаты этого года применили свои таланты в разных сферах, каждая из которых имеет для страны особое значение", - отметил Мишустин. Среди них он назвал разработки ядерных реакторных установок для атомных подводных лодок четвертого поколения "Ясень", космических систем комплексного мониторинга чрезвычайных ситуаций, национальной спутниковой группировки, позволяющей предоставлять цифровые телекоммуникационные услуги на всей территории РФ. Глава кабмина отметил инновационные технологии для повышения надежности цифровых электрических сетей, а также разработки в сфере микрохирургии, благодаря которым можно вылечить ребенка до его рождения. По мнению председателя правительства, эти и другие разработки "востребованы не только в России, но и во всем мире".

"Мы создаем условия для того, чтобы свой опыт, знания талантливые исследователи могли в полной мере применить именно в Российской Федерации", - подчеркнул премьер-министр. Он напомнил, что в России действует система грантов, осуществляется программа поддержки инноваций, в разных регионах формируются крупные научно-образовательные центры мирового уровня.