Центр им. Гамалеи планирует подвести промежуточные итоги эффективности "Спутника V"

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России планирует в ближайшее время подвести промежуточные итоги безопасности и эффективности вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе, член-корреспондент РАН Денис Логунов.

"В ближайшее время мы планируем подвести промежуточные итоги по безопасности вакцины, по эффективности, и этот промежуточный итог будет сделан по всем требованиям формальным нашего регулятора и международным требованиям. И на основании этих промежуточных данных мы планируем в начале декабря подготовить публикацию. Естественно, это будет публикация на английском языке, чтобы обеспечить максимальную видимость этой статьи для всех желающих. Ожидаем, что эта публикация будет опубликована в высокорейтинговом научном журнале", - сказал он.

Эффективность препарата, согласно промежуточным результатам испытаний, превышает 95% на 42-й день после первой инъекции при условии получения второй дозы вакцины.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать иммунитет до двух лет. Первая партия вакцины была направлена в регионы РФ 12 сентября.