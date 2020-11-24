Третий энергоблок Курской АЭС остановлен после срабатывания автоматики

КУРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Третий энергоблок Курской атомной электростанции остановлен во вторник после срабатывания автоматики, сообщило управление информации и общественных связей АЭС.

"Энергоблок №3 Курской АЭС остановлен по факту срабатывания автоматики. Разгрузка и отключение оборудования произведены в соответствии с требованиями технологического регламента и инструкций по эксплуатации", - говорится в сообщении.

В настоящее время на Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки №1, 2 и 4. Третий энергоблок включат в работу после выяснения и устранения причин остановки.

Курская АЭС в составе концерна "Росэнергоатом" входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом". На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 млн кВт.