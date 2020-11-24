Совет Международной организации по миграции одобрил заявку России на вступление

ЖЕНЕВА, 24 ноября. /ТАСС/. Совет Международной организации по миграции (МОМ) одобрил во вторник заявку России на вступление. РФ, имевшая до сих пор статус наблюдателя, станет полноправным членом этой организации после завершения внутренних процедур, сообщило на своей странице в Twitter постоянное представительство России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

"Вступление России в Международную организацию по миграции только что одобрено Советом МОМ. Мы благодарим страны-члены, проголосовавшие в поддержку", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что Россия станет полноправным членом МОМ "после завершения внутренних процедур". "Мы готовы к конструктивному сотрудничеству по вопросам миграции", - подчеркнули в российской дипмиссии.

МОМ, основанная в 1951 году, является ведущей межправительственной организацией в сфере миграции. Она тесно работает с правительствами, другими межправительственными структурами, а также с неправительственными организациями, придерживаясь в своей работе принципа, согласно которому гуманная и упорядоченная миграция должна приносить пользу и мигрантам, и принимающему их обществу. МОМ насчитывает в своих рядах 173 государства-члена и восемь стран со статусом наблюдателя.